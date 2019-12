Le ring de Bruxelles bientôt limité à 100 km/h

Fluidifier le trafic avant tout

Chez Touring, l’association des automobilistes, on juge qu’une limitation de la vitesse à 100 km/h n’est de loin pas la panacée. "Lorsqu’on lance une telle mesure, il faut impérativement veiller à obtenir un maximum d’adhésion, sachant que ce qui provoque les accidents et les embouteillages, ce sont les automobilistes qui tentent de se soustraire en roulant trop vite ou en freinant et accélérant de manière intempestive", explique Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. "Ramener la vitesse à 100 km/h n’est pas une garantie d’obtenir un air plus pur. Par contre, avec un trafic plus fluide, on obtient un air plus pur." Il juge à cet égard assez peu concluante l’expérience du 30 km/h en ville à Bruxelles. "Des automobilistes se font aujourd’hui agresser parce qu’ils respectent le 30 km/h sur des tronçons inadaptés."