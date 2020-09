Le sp.a change de nom et devient VOORUIT

Ne dites plus sp.a mais Vooruit, soit "en avant" . Les socialistes flamands changent bientôt de nom , mais n'en seront pas moins socialistes, indique-t-on du côté du parti. Au contraire, la ligne de base devient désormais le "mouvement socialiste" , avec cette idée d'impulsion... Vers l'avant, donc.

"Dans les prochains mois, nous concevrons ensemble le projet VOORUIT (le parti lui-même utilise des majuscules, ndlr)", déclare Conner Rousseau sur son compte Instagram. "VOORUIT sera plus qu'un nouveau nom, c'est un mouvement tourné vers l'avenir, avec lequel nous voulons rassembler tous les Flamands progressistes et faire de la politique d'une manière nouvelle et positive", déclare le jeune président.