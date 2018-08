La secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances Zuhal Demir (N-VA) estime que le voile n'a pas sa place à l'école et souhaite que le prochain gouvernement examine la question.

"Le voile n'a pas sa place à l'école", affirme la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances Zuhal Demir (N-VA) ce samedi dans Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

"Une école est comme une maison: on doit s'y sentir libre. Le voile n'y a donc pas sa place", ajoute-t-elle. La secrétaire d'Etat constate que les jeunes filles commencent à porter le voile de plus en plus tôt.