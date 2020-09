Legs aux bonnes oeuvres taxés à 0% en Flandre dès juillet 2021

Le legs en duo c'est quoi?

Gagnant-gagnant?

Cette formule censée être "gagnant-gagnant" a été mise en cause par la Région flamande, au motif qu’elle est à l’origine d’abus. Il faut, en effet, laisser une somme suffisante à l’organisme caritatif pour que le bénéfice qu’elle en retire soit vraiment intéressant, compte tenu de la charge de travail administratif que cette opération génère et de son coût fiscal. Or, souvent, le testateur cherche surtout à limiter l'impact fiscal pour son héritier, la démarche philanthropique passant au second plan.