Les allocations familiales vont augmenter plus lentement en Flandre

Il avait initialement été question d’un déficit budgétaire de 2,6 milliards d’euros. Mais grâce à la reprise de l’économie et à son impact sur les entrées fiscales, c’est finalement un trou de 1,8 milliard d’euros que le gouvernement flamand devra combler. Quant à savoir s’il faudra qu’il le fasse dès 2022, rien n’est encore certain. Jan Jambon est parvenu à cadenasser la communication à ce sujet.

Chèques services et "jobbonus"

Un "jobbonus" pour employés et indépendants – en vertu duquel les plus bas salaires perçoivent un avantage fiscal de 50 euros tous les mois - serait mis en place. Son poids sur les finances publiques flamandes (350 millions d’euros par an) et les doutes concernant son impact sur l’emploi ont failli le faire passer à la trappe des discussions.