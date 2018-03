"Les juifs évitent les conflits, c'est la différence avec les musulmans", selon Bart De Wever

Dans un entretien accordé dimanche à De Zondag, le président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers Bart De Wever confie que son opinion sur l'immigration n'est pas devenue plus dure au cours des années. "Analysez mon discours des trente dernières années. Vous y verrez une continuité. Mais à cause du faux humanisme de la gauche, tous les autres discours passent pour durs", dit-il.