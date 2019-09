Les partis flamands se cherchent de nouveaux présidents

sp.a. Un seul candidat s’est jusqu’ici présenté pour succéder à John Crombez. Il s’agit d’un certain Hannes De Reu (33 ans), responsable des relations avec le syndicat et la mutuelle. D’autres candidats pressentis sont la cheffe de groupe à la Chambre Meryame Kitir, le chef de groupe au Parlement flamand Conner Rousseau et le bourgmestre de Louvain Mohamed Ridouani, même si ce dernier affirme ne pas vouloir franchir le pas. John Crombez, lui, n’exclut pas de rempiler. "Il est bien considéré auprès des militants du parti, mieux en tout cas que chez certains mandataires" , souligne Nicolas Bouteca. Les candidats ont jusqu’au 4 octobre pour se manifester.

CD&V. Reste le cas du CD&V, le parti qui a sans doute essuyé l’échec le plus cuisant le 26 mai. Un groupe de travail, baptisé "les douze apôtres", doit évaluer les causes de l’échec. En attendant, le nom le plus souvent cité pour succéder à Wouter Beke est Hilde Crevits, ministre de l’Enseignement et étiquetée ACW (MOC). Sammy Mahdi, président des jeunes CD&V, n’exclut pas de se porter candidat. En tout état de cause, ce ne seront plus les piliers traditionnels qui composent l’ossature du parti ("standen") qui trancheront. "L’idée est justement de se détacher des ‘standen’ pour pouvoir être plus flexible dans les prises de position politiques", explique Nicolas Bouteca. Les déboires du parti dans l’affaire des coopérateurs Arco (portés à bout de bras par l’ACW) ont manifestement laissé des traces.