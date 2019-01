Les patrons flamands veulent relever les bas salaires de 100 euros par mois

Bozar affichait complet lundi soir pour la réception de Nouvel An du Voka, l’influente fédération patronale flamande dont on dit qu’elle avait inspiré le programme de la coalition suédoise en 2014.

Le président du Voka, Wouter De Geest, par ailleurs patron de BASF Anvers, ne cherchait d’ailleurs pas à cacher sa déception au sujet de la fin prématurée du gouvernement Michel Ier. "Je pense souvent ces derniers temps à la septième symphonie de Franz Schubert, qu’on appelle l’inachevée et qui est considérée la plus belle."

• Un incitant pour l’emploi flamand. Le Voka plaide pour une nouvelle baisse des charges au niveau flamand ciblée sur les bas salaires . Objectif: rendre le travail plus attractif et réduire ainsi les pièges à l’emploi. Concrètement, il est proposé d’augmenter de 100 euros net les salaires inférieurs à 2.500 euros brut. Le tout sans augmenter le coût salarial brut pour l’employeur.

• Investissement public. Les patrons du nord du pays plaident pour une augmentation de 2,4 milliards d’euros de l’investissement public en Flandre en plus de ce qui est déjà prévu dans le pacte d’investissement fédéral et autres initiatives. L’idée est de rattraper le retard d’investissement de ces dernières décennies qui bride le potentiel de croissance de l’économie et altère notre position concurrentielle. Cette enveloppe devrait être répartie comme suit: 500 millions pour l’innovation, 500 millions pour la mobilité, 100 millions pour l’enseignement et 1,3 milliard pour le bien-être (dont l’aide aux personnes âgées).