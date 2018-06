Lippens s'oppose au projet d'île artificielle au large de Knokke

D’après Léopold Lippens, le flamboyant bourgmestre (Liste "intérêts communaux"), l’avenir de Knokke comme station balnéaire pourrait être lourdement hypothéqué si une île artificielle est effectivement construite. "Knokke ne serait plus face à une mer houleuse, mais face à un canal, ce qui lui ferait perdre tout son charme. La ville se retrouverait en bordure d’une route maritime intérieure. Pouvez-vous l’imaginer? Le lobby de Deme, de Jan De Nul et du port de Zeebrugge est sur le point de réussir. On pense à la nature et à l’économie, mais pas au tourisme", nous a confié Léopold Lippens.