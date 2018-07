Marianne Thyssen arrête bientôt la politique

Je participerai aux élections européennes (de mai 2019, ndlr), mais je ne tirerai pas la liste. Je ne prendrai pas non plus de nouveau mandat.

→ Son histoire

• Dans les années 1990, elle siège dans la commission des Affaires économiques, monétaires et industrielles (ECON) de l'assemblée. Entre 2004 et 2009, elle est active dans la commission du marché intérieur, où elle participe aux négociations sur la directive services. La proposition controversée du commissaire Frits Bolkestein est alors largement amendée par le Parlement, à travers un compromis que Thyssen considère comme "un jalon dans l'achèvement du marché intérieur".

• En 2008, elle se retrouve sous les projecteurs de la scène nationale belge, quand Kris Peeters et Yves Leterme lui demandent de prendre la direction du CD&V, alors encore le plus grand parti de Flandre. Le 15 mai, elle y est formellement élue avec 96% des voix. Elle connait à ce poste des moments difficiles, avec notamment les démissions successives du Premier ministre Yves Leterme et des ministres CD&V Inge Vervotte et Jo Vandeurzen, à la suite de l'affaire Fortis.