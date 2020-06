Nouvelles mesures de soutien en Flandre avec un appel à l'épargne privée

Le gouvernement flamand a mis en place un nouveau paquet de mesures pour les entreprises, dont des incitants fiscaux supplémentaires pour les PME et un fonds dans lequel pourront investir les citoyens.

Les autorités flamandes se sont mises d'accord pour donner un nouveau coup de pouce aux entreprises et leur permettre d'entrevoir l'après-corona. Certaines mesures de ce plan étaient déjà connues et d'autres sont inédites. C'est principalement via la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" (PMV), la société d’investissement du gouvernement flamand, que les entreprises pourront bénéficier d'un soutien financier.