Peumans "est allé trop loin" (De Wever)

Vendredi, dans une interview au Belang van Limburg, Jan Peumans jugeait que le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration n'était pas le candidat idéal pour diriger la N-VA. "Je vois que les anciens de la Volksunie s'irritent de plus en plus des mots utilisés", insistait le président du parlement flamand. Et d'ajouter qu'il ne se retrouvait pas dans le ton adopté par son parti sur l'asile et la migration. Il y voit une des explications du recul de la N-VA dans les sondages.