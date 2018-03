Pieter De Crem recadré par son président

"Pieter De Crem a souligné sa loyauté envers le parti et le gouvernement lors de notre entretien"."M. De Crem se range derrière les choix qui ont été effectués après les élections de 2014 et réaffirme son soutien aux décisions politiques stratégiques du parti et du gouvernement. Il déplore le malentendu généré à cet égard."