Quel casting pour le nouveau gouvernement flamand?

Si le casting du nouveau gouvernement flamand n’est pas encore officiel, on sait déjà en grande partie à quoi il ressemblera.

Le gouvernement sortant était composé d’un ministre-président et de 8 ministres, dont 3 N-VA, 3 CD&V et 2 Open Vld. L’équipe Jambon sera selon toute vraisemblance composée, outre le ministre-président, de 4 ministres N-VA, 2 CD&V et 2 Open Vld.