Qui va succéder à Gwendolyn Rutten à la tête de l'Open VLD?

Ils sont donc quatre à briguer la présidence de l'Open VLD. Il y a deux semaines, le Conseil des bleus du Nord avait lancé la procédure d'élection du président et la dernière limite pour déposer sa candidature était ce lundi à 10h. On savait déjà qu'il y avait quatre intéressés par la fonction. La présidente actuelle, Gwendolyn Rutten, n'avait pas encore clairement fait part de ses intentions. Elle n'est finalement pas candidate.

Et maintenant commence la campagne . La procédure de vote électronique débutera le samedi 21 mars pour désigner le nouveau président mais aussi les vingt membres du conseil d'administration du parti. Le scrutin durera six jours, jusqu'au vendredi 27 mars à 10 heures . Ce jour-là, les résultats seront annoncés vers midi.

Le jeu devrait se jouer uniquement entre deux des quatre candidats: le libéral classique Lachaert et le plus centriste Tommelein.

"Initialement, Bart Tommelein était favori", rappelle le politologue Dave Sinardet (Université Saint-Louis et VUB). "Mais finalement, Egbert Lachaert a vraiment ses chances. Le premier se profile plus au centre,il essaie de rassembler tout le monde. Lachaert penche pour un retour aux bases libérales, plus à droite sur le socio-économique."