Sprint final pour les négociateurs flamands

On attend l'accord de gouvernement flamand incessamment. Sans doute pour vendredi matin. Qu'est-ce qui bloque encore?

NV-A, CD&V et Open VLD discutent depuis 44 jours. Et enfin, l'accord de gouvernement est imminent. Il devrait tomber ce vendredi. Samedi au plus tard. Le gouvernement flamand pourrait donc être annoncé lundi.