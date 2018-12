Un accord de majorité proche à Anvers

Les négociations en cours à Anvers entre la N-VA, le sp.a et l'Open Vld en vue de former une nouvelle coalition communale sont toutes proches d'aboutir. Les partis présenteront leur accord de majorité ce vendredi, selon nos collègues du Tijd.

Les négociations en cours à Anvers entre la N-VA, le sp.a et l'Open Vld en vue de former une nouvelle coalition communale semblent proches du dénouement. Les partis sont en train de finaliser les derniers détails et présenteront leur accord de majorité ce vendredi, indiquent nos collègues du Tijd.