Un article sur des migrants à La Panne déclenche une vague de commentaires racistes

Ce mardi matin, le groupe de chaînes de télévision régionales de Flandre occidentale Focus & WTV a rapporté sur son site web qu'une action de secours était en cours à La Panne après qu'un bateau transportant des migrants, tentant de rejoindre le Royaume-Uni, s'était échoué. Six personnes ont pu être sauvées tandis que huit autres, dont deux enfants, sont portées disparues.

"Toute la matinée, il a plu des messages racistes et haineux sur nos médias sociaux", tance le groupe, qui dévoile les captures d'écran de plusieurs messages haineux. "Belle affaire, il faut espérer qu'il y en aura d'autres", écrit ainsi un premier internaute. "Laissez-les nager. Ce n'est pas loin et ils ne seront plus ici de toute façon", déclare un autre. "Ils peuvent rentrer à la nage d'où ils viennent. Bon voyage", dit un troisième.