Un conseiller communal N-VA arrêté dans une affaire de trafic d'êtres humains

L'homme, âgé de 44 ans, aurait reçu d'importantes sommes d'argent pour permettre à des habitants de zones de conflit en Syrie, en Irak ainsi que dans des pays frontaliers de voyager en Belgique avec un visa humanitaire. Il s'agit d'une enquête pour trafic d'êtres humains, organisation criminelle, corruption passive et extorsion , menée par la police judiciaire fédérale.

Le suspect s'était fait connaître au sein de la communauté assyrienne et aurait "joué un rôle crucial dans la manière dont les visas humanitaires ont été accordés dans le cadre du 'couloir humanitaire' mis en place pour les chrétiens de Syrie et d'Irak". La demande d'un tel visa humanitaire représente un coût administratif de 350 euros. Mais le conseiller communal aurait reçu des sommes de 2.000 à 10.000 euros pour faire venir les réfugiés en Belgique.

Le quadragénaire doit encore être présenté à un juge d'instruction, qui décidera de son maintien ou non en détention. Jusqu'à présent, rien n'indique que l'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken ou quelqu'un de son cabinet soit impliqué dans l'affaire, a souligné le parquet.

"L'abus de personnes dans le besoin est répréhensible et répugnant, il n'y a pas d'autres mots. Nous attendons l'issue de l'enquête."

Plusieurs Assyriens accueillis à Malines ont dénoncé les pratiques de Melikan Kucam auprès du bourgmestre Bart Somers (Open Vld), a par ailleurs réagi ce dernier. "Je les ai renvoyés à la police et j'ai moi-même informé la police", a rapporté Somers. L'édile tient cependant à rappeler la présomption d'innocence et le principe de la séparation des pouvoirs. "C'est au parquet et à la police de mener l'enquête", insiste-t-il.