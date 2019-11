Un face-à-face Joachim Coens/Sammy Mahdi au second tour de l'élection à la présidence du CD&V

Sammy Mahdi et Joachim Coens s'affronteront au second tour pour la présidence du CD&V.

Joachim Coens et Sammy Mahdi et s'affronteront au second tour pour la présidence du CD&V. Ils ont respectivement obtenu 26% et 19% des voix.

Sept candidats se présentaient à l'élection pour la présidence du CD&V. On s'en doutait, un second tour devra être organisé, personne n'ayant obtenu 50% de suffrages. Le président des jeunes du parti Sammy Mahdi (31 ans) et le bourgmestre de Damme et patron du port de Zeebrugge Joachim Coens (53 ans) sont sortis en tête du premier tour et s'affronteront donc. Le résultat final sera connu le 6 décembre. Coens a obtenu 26% des voix, Mahdi 19%. L'acteur et bourgmestre d'Affligem Walter De Donder (58 ans) termine troisième, avec 16%.

Pour rappel, les quatre autres candidats étaient le bourgmestre de De Pinte et ex-député Vincent Van Peteghem (39 ans), la bourgmestre de Tirlemont et députée flamande Katrien Partyka (46 ans), le bourgmestre de Maasmechelen et ex-député Raf Terwingen (47 ans) et l'ancien président des jeunes CD&V Christophe Vermeulen (38 ans).

Celui qui succédera à Wouter Beke aura du pain sur la planche. Le 26 mai dernier, le CD&V a connu le pire résultat électoral de son histoire. Plusieurs candidats ont insisté sur la nécessité d'une communication plus claire et plus offensive ainsi que sur une plus grande attention accordée à la base. Le parti devrait aussi revoir ses liens avec le secteur associatif.