Un maïs OGM cultivé en Flandre sans appliquer la réglementation OGM

Or, selon des ONG comme Corporate Europe Observatory, il s'agit bien d'OGM et la Belgique exploite le manque de clarté de la législation européenne sur le statut de ces "nouveaux OGM".

"On se trouve dans une sorte de vide juridique", estime aussi Philippe Baret, agronome de l'UCL et ancien membre du comité de biosécurité. "Je ne comprends pas bien comment l'ISP (Service biosécurité et biotechnologie de Sciensano, NDLR) peut décider que ce n'est pas un OGM. Le processus est piloté par l'homme, ce n'est pas un processus qui arrive naturellement. Pour moi, à titre personnel, comme il y a débat, on ne peut pas donner la dérogation sans qu'il y ait une instance qui intervienne", ajoute-t-il.