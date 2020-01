Un temps d'attente de quinze minutes imposé aux taxis Uber en Flandre

L'ancien ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA), avait travaillé sur ce décret dans le but de moderniser le secteur des taxis, notamment en intégrant de nouveaux acteurs comme Uber. Le texte prévoit ainsi la suppression des tarifs fixes et des restrictions concernant le nombre de taxis. "Plus de taxis, à moindre prix", avait lancé le ministre en 2018.