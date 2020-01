Un troisième candidat à la présidence de l'Open Vld

Après des semaines à souffler le chaud et le froid, Egbert Lachaert entre finalement dans la course pour succéder à Gwendolyn Rutten à la présidence de l’Open VLD, lors de l’élection en mars.

Après Bart Tommelein, bourgmestre d’Ostende, et la députée flamande Els Ampe, le quadra né à Gand complète donc la ligne de départ qui compte aujourd’hui trois coureurs – le jeune Francesco Vanderjeugd s’était aussi déclaré candidat, avant de s’allier à Tommelein à mi-parcours.

Quelle conséquence? De faire de l’ombre à l’homme fort d’Ostende, jusqu’ici grand favori. En effet, Lachaert est un poids lourd du parti. Qui s’est notamment fait remarquer il y a quelques semaines en criant haut et fort – soutenu par le ministre des Finances Alexander De Croo – ce que certains disaient tout bas: non à la violette (alliant socialistes, libéraux et écologistes), jugée trop à gauche. Brisant par-là les rêves de l’actuelle patronne de la maison libérale, Gwendolyn Rutten, qui s’était vue promettre le "16" en échange d’une montée au pouvoir sans la N-VA.