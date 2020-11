Une fermeture stricte des magasins non essentiels en Flandre occidentale

Le comité de consultation a décidé vendredi que les magasins non essentiels devaient à nouveau fermer pendant au moins quatre semaines à compter de lundi. Cependant , la liste exacte des commerces susceptibles de rester ouvertes n'est pas encore connue. En attendant, certaines fédérations tentent de faire du lobbying pour que les magasins de leur secteur, que ce soit par une porte dérobée ou non, n'aient pas à fermer.

Par exemple, l'Association nationale des marchands de meubles et Fedustria ont proposé samedi de recevoir les clients sur rendez-vous. "Je demande que ce lobbying cesse le plus rapidement possible", a déclaré le gouverneur Carl Decaluwé. "C'est vraiment contraire à l'éthique de faire cela maintenant. C'est aussi un coup dur pour le secteur de la santé et les policiers qui doivent faire leur travail dans des circonstances difficiles." En Flandre occidentale, la liste sera déjà strictement appliquée dans le nouvel arrêté ministériel. "Pour moi, ce sera noir ou blanc. En cas de doute, le magasin fermera."