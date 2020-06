Une ministre flamande fait Bruxelles-Anvers... en avion

La ministre de la Mobilité flamande Lydia Peeters a parcouru en avion la cinquantaine de kilomètres entre Bruxelles et Anvers pour attirer l'attention sur le redémarrage des aéroports. C'est réussi...

Et donc, la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open vld) a pris un vol, mardi, entre Bruxelles et Anvers pour assister au redémarrage des aéroports régionaux du nord du pays, soutenu financièrement par le gouvernement Jambon Ier. Il s'agissait d'un "voyage" de presse organisé par l’entrepreneur aéronautique limbourgeois Philippe Bodson, patron d’ASL Group, qui propose depuis quelques jours des vols entre Bruxelles et Ibiza en jet privé.