Union et désunion entre les clans Verhofstadt et De Gucht

L’histoire offre parfois de bien curieuses coïncidences. Charlotte Verhofstadt, 31 ans et fille de l’ancien Premier ministre Guy Verhofstadt, et Jean-Jacques De Gucht, 37 ans et fils de l’ancien président des libéraux flamands et commissaire européen, Karel De Gucht, filent le parfait amour, si l’on en croit une récente photo postée sur Instagram.