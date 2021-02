Valerie Van Peel et Lorin Parys, un tandem du centre pour la N-VA...

En retrait forcé au niveau fédéral, la N-VA poursuit le renouvellement de ses cadres. Ce week-end, les deux vice-présidents du parti étaient élus. Surprise, on ne retrouvera pas Theo Francken pour épauler le président réélu Bart Wever. Lorin Parys a en effet battu le poids lourd de Lubbeek dès le premier tour pour se succéder à lui-même à la vice-présidence. Un sérieux revers pour Francken, qui est chargé de récupérer les électeurs réfugiés au Vlaams Belang et que certains imaginent un jour prendre la présidence du parti. Valerie Van Peel s'empare de l'autre vice-présidence, occupée jusqu'ici par la Bruxelloise Cieltje Van Achter.

Encore peu connue côté francophone, Valerie Van Peel a su accompagner et profiter de l'ascension fulgurante de la N-VA. Âgée de 41 ans et originaire du nord de la province d'Anvers, elle a commencé sa carrière comme journaliste. Après ses études à Gant, on la retrouve au Nieuwsblad puis à Actua TV et Dag Alemaal. C'est le journalisme audiovisuel qui l'amène à couvrir le Parlement fédéral. Elle décide de franchir le pas de la politique active en 2009, soit juste après l'explosion du cartel CD&V/N-VA qui a propulsé le parti nationaliste à ses sommets électoraux. Valerie Van Peel travaillera d'abord comme conseillère des députés N-VA et porte-parole du parti. La consécration viendra en 2014, lorsqu'elle sera élue députée fédérale pour la première fois, parallèlement à un parcours au niveau local entamé dans la commune de Kapellen en 2012. Les élections de 2019, où elle recueillera plus de 41.000 voix à la deuxième place sur la liste anversoise tirée par Jan Jambon, achèveront d'en faire une personnalité incontournable du parti.