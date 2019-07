Van Quickenborne vise la présidence de l'Open Vld

Les libéraux flamands choisiront leur nouveau président en mars 2020 , alors que le parti a souffert durant les élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai dernier. Pour plusieurs barons de l'Open Vld, il est donc temps que Gwendolyn Rutten cède sa place.

"Notre parti perd des voix depuis 2004 et nous ne pouvons nous satisfaire du résultat de cette année", a commenté dimanche Vincent Van Quickenborne sur VTM. "J'envisage de me porter moi-même candidat à la présidence. Nombreux sont ceux qui me font des appels du pied", a-t-il ainsi affirmé.