"Vendre nos centrales nucléaires à l'étranger n'était pas un choix judicieux"

Lors d'une conférence de presse, elle a toutefois indiqué que les réacteurs opérationnels aujourd'hui - Doel 3 et Tihange 1 - assureront "sans difficulté" l'approvisionnement en électricité de la Belgique jusqu'à la fin décembre. C'est ce qui ressort de la réunion de ce matin avec la 'Task Force', composée des principaux acteurs de l'énergie (Electrabel, Elia, la CREG et la DG Énergie).

Le risque de pénurie n'est pas totalement effacé. La situation reste difficile pour les mois de janvier et février. "Une réponse est en effet attendue de la part de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) sur Tihange 3 le plus rapidement possible afin de savoir quelles seront les unités opérationnelles pour ces deux mois d'hiver."

Electrabel avait annoncé mardi soir que les travaux sur Doel 1 (dont le redémarrage avait été estimé au 10 décembre) prendraient plus de temps que prévu et qu'une reconnexion au réseau de celui-ci ne serait pas attendue avant fin janvier de l'année prochaine. "Les équipements de Doel 2 seront également examinés durant les quinze jours à venir. Nous aurons les résultats fin novembre, ce qui nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les capacités et d'anticiper pour les mois de janvier et février. Je mets actuellement la pression sur l'opérateur, qui est responsable de cette situation."