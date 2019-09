Vers un report de l'équilibre budgétaire flamand à 2024

Les négociateurs flamands sont dans la dernière ligne droite de leurs tractations pour former un nouveau gouvernement régional. Plusieurs voix plaident pour un report de l'équilibre budgétaire à 2024, comme c'est le cas en Wallonie. Il est aussi question de sortir du budget flamand plusieurs investissements importants de sorte à ne pas laisser filer le déficit de la Région.

Un accord de coalition en Flandre devrait atterrir d'ici ce week-end. Telle est l'ambition affichée par la N-VA, le CD&V et l'Open Vld. Les négociateurs régionaux, sous la houlette du formateur Jan Jambon, disent avoir enregistré d'importants progrès au cours des derniers jours. Mais il reste encore quelques arbitrages délicats à effectuer.

C'est au niveau du budget que se trouve le principal noeud. Le déficit attendu de 500 millions d'euros pour l'année 2020 ne laisse pas une grande marge de manoeuvre aux négociateurs. L'exercice est d'autant plus difficile que l'ambition du futur gouvernement Jambon est de réformer les primes à l'habitation et les droits d'enregistrement immobiliers, de coûteuses interventions.

La N-VA semble lâcher du lest pour voir les comptes flamands rallier rapidement l'équilibre, arguant que l'investissement serait le meilleur moyen pour redonner de l'oxygène à l'économie flamande. Theo Francken n'a ainsi pas hésité à fixer l'objectif de l'équilibre budgétaire pour la fin de la législature. A l'inverse, les libéraux de l'Open Vld souhaitent effacer le déficit le plus rapidement possible.