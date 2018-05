Voici les motos flambant neuves des policiers militaires

La Défense a commandé l'an dernier 40 exemplaires, avec option sur 34 autres, des puissantes BMW R1200RT . Dotées d'un moteur de 125 chevaux , ces nouvelles motos - que les policiers militaires ont déjà commencé à recevoir- sont surtout utilisées pour des escortes de convois militaires et de VIP belges et étrangers. Elles ont été présentées ce lundi au ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA).

Bond technologique

Ces nouvelles motos sont plus stables grâce à une suspension à commande électronique et disposent d'un mode de conduite sous la pluie. Elles sont aussi plus visibles grâce à des gyrophares dotés de lampes LED. La sirène est aussi plus puissante.