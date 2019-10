Voici les nouveaux ministres flamands

Le parti de Bart de Wever, en plus de la ministre-présidence, a également obtenu la présidence du Parlement flamand. C'est Liesbeth Homans qui occupera le poste. La N-VA obtient aussi trois postes ministériels: l'Enseignement pour Ben Weyts, l'Environnement et l'Energie pour Zuhal Demir et le Budget et les Finances pour Matthias Diependaele.