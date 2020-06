Zelfa Madhloum, l'arbitre au carton bleu...

Issue d’une famille irakienne installée de longue date en Belgique, Zelfa Madhloum a étudié le journalisme et le marketing . Après avoir exercé en tant que journaliste freelance, elle s’est rapidement tournée vers le monde des affaires. Elle s’est lancée en tant que consultante indépendante pour les entreprises belges qui exportent des produits agro-alimentaires vers le Moyen-Orient et l’Afrique . Un secteur qu’elle connaît fort bien puisqu’elle possède également un diplôme en agriculture biologique.

Le commerce international est un peu une affaire de famille chez les Madhloum puisque le grand-père de Zelfa importait des voitures allemandes en Irak avant de s’installer en Belgique en 1976 pour exporter des bus Van Hool vers le Moyen-Orient. Le père, qui est également entrepreneur, a enseigné à ses quatre filles et son fils l’éthique du travail et de la responsabilité. "Mon père nous a appris qu’il faut travailler dur, être indépendant, donner le meilleur de soi-même. Il nous a fait comprendre qu’il faut s’adapter aux normes et valeurs du pays d’accueil, sans pour autant renier ses origines. Ainsi, nous pouvions choisir de porter ou non le voile." Un attribut que Zelfa Madhloum, mariée à un Flamand et mère d’un petit Alexander, ne porte pas.