1,2 million de pensionnés touchent moins de 1.500 euros

Cette hausse de la pension plancher concerne énormément de monde dans notre pays. Les pensionnés belges qui, aujourd’hui, perçoivent moins de 1.750 euros brut, soit grosso modo 1.500 euros net, sont en effet plus de 1,2 million. Précisément: 348.353 en Wallonie, 70.838 à Bruxelles, 715.916 en Flandre et 93.554 à l’étranger. "Ce nombre très élevé s’explique principalement par les carrières incomplètes", fait observer l’expert en la matière et ancien ministre sp.a, Frank Vandenbroucke. "Aujourd’hui, on compte encore de nombreuses femmes pensionnées dont la carrière professionnelle a été très courte. D’où leur pension très basse. Mais ce groupe diminue d’année en année."