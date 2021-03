1,5 million d'euros pour renforcer les échafaudages du Palais de Justice de Bruxelles

17.000 mètres carrés d'échafaudages

Une fois que ce travail de contrôle et de renforcement des échafaudages aura été effectué, une étude sera réalisée afin d'obtenir le permis et de rédiger le cahier des charges qui servira à désigner l'entrepreneur chargé de la rénovation de la façade. C'est dans cette deuxième phase qu'il sera question de remplacer plus de 2.000 mètres carrés de châssis que l'on retrouve également en façade (sur un total de 4.600 mètres carrés de châssis). On l'a dit, pour arriver à son objectif de voir la façade du Palais de Justice dégagée de son cerclage de fer, Mathieu Michel a dû revoir son agenda. On parle désormais du mois de février 2024. "C'est dommage de se retrouver quarante ans plus tard et de devoir renforcer les échafaudages", a conclu Mathieu Michel qui se réjouit néanmoins du lancement de cette première phase de rénovation.