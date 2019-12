100.000 personnes présentes pour les commémorations de la Bataille des Ardennes

En tout 420 véhicules et une dizaine de Piper dans les airs ont défilé, selon la ville de Bastogne, devant des milliers de visiteurs. Le spectacle son et lumière , donné à deux reprises samedi soir au Mardasson, a lui attiré près de 30.000 personnes.

"La réussite peut être définie par l'affluence et le sourire des vétérans. Dans les années futures, il est important de perpétuer le souvenir et la citoyenneté", a confié Benoît Lutgen, le bourgmestre de Bastogne, en conclusion de ce week-end de commémorations.

Une cérémonie protocolaire

Le 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes sera encore commémoré, lundi, lors d'une cérémonie protocolaire au Mardasson, non plus organisée par la Ville de Bastogne mais par la Chancellerie du Premier ministre. Elle aura lieu en présence de vétérans et de personnalités. Le roi Philippe et la reine Mathilde ainsi que la Première ministre Sophie Wilmès représenteront la Belgique. Des représentants des institutions européennes, des chefs d'État ou de gouvernement - ou leurs représentants - dont les troupes ont combattu durant la Bataille seront aussi présents.