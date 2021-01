15 infections au variant sud-africain à Ostende

Herman Goossens, professeur de microbiologie à l'université d'Anvers (UAntwerpen), n'a pas caché son inquiétude par rapport à l'apparition de ce nouveau variant du Covid-19 sur notre territoire. "Sauf pour les personnes très malades, on teste très peu en Afrique du Sud. De plus, on ne peut affirmer que c'est uniquement d'Afrique du Sud que ce variant provient. En France, on a découvert des clusters du variant sud-africain en France qui est liés au Mozambique. Il ne suffira donc pas de mettre en quarantaine les personnes qui reviennent d'Afrique du Sud."