17 millions d'euros, le coût du procès du "22 mars"

"Il n’y a jamais d’argent pour la Justice, mais aujourd’hui, on parle d’un procès qui coûterait la bagatelle de 17 millions d’euros. Et pour une infrastructure qui ne sera utilisée qu’une seule fois! Qui peut comprendre une telle décision?" Un magistrat exprime dans l’anonymat ce que d’autres (hauts) magistrats – à qui nous avons également pu parler – pensent de l’intention du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) d’organiser le procès des attentats du 22 mars 2016 sur l’ancien site de l’Otan à Evere. Ce procès aurait lieu en 2021.

Avec 32 morts et 340 blessés, il faudra prévoir suffisamment de place pour tous les avocats – à la fois des suspects et des parties civiles –, la presse internationale et le public. Au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, l’ancien bâtiment de l’Otan s’est imposé comme étant la meilleure solution. Les coûts de l’aménagement du site ont dans un premier temps été estimés à 17 millions d’euros. Ils ont entre-temps été revus à la hausse et on parle aujourd’hui de 20 millions d’euros. Le budget final pourrait être plus élevé, peut-on entendre.