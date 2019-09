174 milliards d'euros belges sont à l'étranger

L’an dernier, notre administration fiscale a échangé automatiquement des données financières avec 87 pays dans le cadre d’un accord international signé en 2014. En 2017, ils n’étaient encore que 45. Parmi ces pays, on trouve non seulement nos voisins immédiats, mais aussi des contrées comme la Suisse, Monaco, la Turquie, Israël, la Chine, le Brésil, les Émirats arabes unis et la Russie.