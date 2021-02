19 millions d'euros pour renforcer le soutien éducatif dans le secondaire

La Fédération Wallonie-Bruxelles dote le fonds d'urgence de 19 millions d’euros en vue de renforcer le soutien éducatif et psychosocial des élèves de l’enseignement secondaire.

La ministre de l'Éducation Caroline Désir (PS) veut davantage soutenir le bien-être des élèves de l'enseignement secondaire, alors que le code rouge vient d'être prolongé jusqu'au 26 février au moins dans les 2e, 3e et 4e degrés. Cette nouvelle enveloppe de 19 millions d'euros approuvée par la Fédération Wallonie-Bruxelles vise donc à accompagner spécifiquement les élèves dans cette situation délicate, via notamment des éducateurs, des psychologues et des assistants sociaux.