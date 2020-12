2020, année basculante

Chronique de Vincent Laborderie, politologue à l'UCLouvain

En cette fin décembre, nous avons tous envie de passer à autre chose. Oublier cette année 2020 maudite pour espérer repartir du bon pied dès janvier. Au niveau individuel, la réalisation de ce vœu ne dépend que de nous. Et il est vrai que 2021 pourra difficilement être pire. Et si le pire advient, au moins nous y serons préparés. Mais concernant notre société et la marche du monde, il y a fort à parier que 2020 ne sera pas une parenthèse. Bien au contraire, il s’agit probablement d’une année charnière qui nous fait basculer dans un nouveau monde.

Celui-ci n’est pas façonné par le Covid-19, mais par le confinement. Le Covid-19 est certes une maladie, grave, mortelle et très contagieuse. Mais elle ne l’est pas plus que d’autres par le passé, et, comme elles, elle passera à un moment ou à un autre. Le confinement est en revanche une politique inédite dans nos sociétés modernes. Ses conséquences sont innombrables et impactent tous les aspects de la vie, qu’ils soient collectifs ou individuels. Celles-ci seront d’autant plus durables qu’il faut désormais parler de confinements au pluriel. Ainsi, le confinement du printemps n’apparaît plus comme une exception motivée par l’irruption soudaine d’un virus inconnu. Il s’agit désormais d’un mode de régulation considéré comme acceptable. Certains nous annoncent que nous allons rester confinés jusqu’au printemps ou qu’il y aura, dans les deux ans qui viennent, une demi-douzaine de confinements, selon l’efficacité des vaccins. Si l’on nous avait dit il y a un an que nous mettrions la société à l’arrêt en assignant les citoyens à résidence, personne ne l’aurait cru. De même, au début du confinement de mars, personne n’aurait cru que cette expérience pourrait se renouveler.

Considérer la restriction des libertés comme une variable d’ajustement légitime, voilà qui constitue bien la révolution fondamentale, et peut-être irréversible, de notre temps.

L’esprit d’entreprendre endommagé

On mesure mal à quel point cette répétition et, plus encore, la perspective d’une répétition à l’infini nous fait changer de paradigme. Considérer la restriction des libertés comme une variable d’ajustement légitime, voilà qui constitue bien la révolution fondamentale, et peut-être irréversible, de notre temps. Car celle-ci pèse dans le choix de tous les acteurs. Là aussi les conséquences sont innombrables et les exemples pourraient être multipliés à l’infini. Prenons simplement celui des secteurs économiques les plus touchés. Ainsi, qui va encore investir sa vie et ses économies pour se lancer dans une affaire commerciale, sachant que celle-ci peut être fermée plusieurs mois par an? Précisons que cette fermeture peut intervenir uniquement pour provoquer un "choc psychologique", comme l’a fort bien expliqué notre ministre de la santé. De même, qui sera assez fou pour ouvrir un bar ou un restaurant? Et si l’on trouve quelques inconscients, quelle banque va accepter de les financer? C’est ici que se situe le grand enseignement de 2020: les autorités sont capables de mettre à l’arrêt des pans entiers de l’économie pour régler un problème. Aujourd’hui, il s’agit d’une question de santé publique, mais le raisonnement peut s’étendre à d’autres événements. Et contrairement à ce que beaucoup croient, le retour à la normale ne surviendra pas lorsque le Covid-19 sera vaincu, puisque l’on nous annonce déjà que d’autres pandémies surviendront.

Il faut être proche de l’inconscience pour miser sur une activité qu’un gouvernement peut mettre à l’arrêt si un indicateur sanitaire est défavorable.

On pourrait bien sûr objecter que les entreprises bénéficient de toute une série d’aides qui permettent de passer cette période. Mais les faillites qui tomberont dès le début 2021 montreront bien que celles-ci ne sont pas suffisantes. Il faut aussi avoir à l’esprit qu’un entrepreneur ne lance pas son affaire uniquement pour gagner de l’argent. Il le fait surtout par passion et par volonté d’autonomie, non pour recevoir des subsides. En dernier lieu, s’il y a bien des aides aujourd’hui, qui peut assurer qu’il y en aura encore quand nous en serons au quatrième ou cinquième confinement? Une telle insécurité devenue structurelle affecte également les individus, avec là aussi des conséquences innombrables. Pensons simplement aux artistes qui, comme on le constate déjà en France, abandonnent leur carrière. On peut être animé d’une grande passion, il faut en réalité être proche de l’inconscience pour miser sur une activité qu’un gouvernement peut mettre à l’arrêt si un indicateur sanitaire est défavorable – ou mal interprété.

C’est en réalité toute la relation entre l’État, l’individu et les entreprises qui a été remise en cause durant cette année historique. Les dommages sur l’esprit d’entreprendre et la capacité de chacun à se projeter – et donc à se construire – sont incommensurables et difficilement réversibles.

La Chine, menace pour l’Europe et le reste monde

L’autre élément majeur de basculement de cette année 2020 est de nature géopolitique. Il s’agit ni plus ni moins que de percevoir désormais la Chine, non plus comme un concurrent économique, mais comme un rival, voire une menace, géopolitique et idéologique. Cette vision était déjà présente aux États-Unis, où l’obsession anti-chinoise de Trump ne faisait en réalité que refléter un consensus. Elle s’est imposée aux Européens durant l’année 2020.

2020 aura aussi été l’année de l’écrasement définitif de la démocratie à Hong Kong, de la prise de conscience de la répression des Ouïghours et de la mise en place de la plus grande zone de libre-échange du monde.

Dans le monde francophone, l’ouvrage "Rouge vif"(1), publié en début d’année, fournit une clé de lecture à la fois pertinente et largement relayée. Son propos est simple: loin de pâlir ou de s’atténuer avec le développement économique, le communisme chinois n’a jamais été aussi affirmé et conquérant. Xi Jinping est l’instrument de ce renouveau qui vise, comme au temps de la guerre froide, à convaincre le monde de la supériorité de son modèle. L’attitude de la Chine durant la pandémie en Europe a parfaitement illustré cette thèse. De l’instrumentalisation des images d’envoi de matériel médical, à une attitude qui a bien montré qu’elle n’était pas un simple fournisseur de produits, mais bien une puissance capable de jouer sur notre dépendance à son égard.

2020 aura aussi été l’année de l’écrasement définitif de la démocratie à Hong Kong, de la prise de conscience de la répression des Ouïghours et de la mise en place de la plus grande zone de libre-échange du monde, avec l’empire du Milieu comme acteur central. S’il en est encore trop tôt pour affirmer que le XXIe siècle sera celui de la Chine, nul ne peut désormais nier l’ambition de cette nouvelle superpuissance.

Qu’il s’agisse de l’avenir de nos sociétés ou de la géopolitique mondiale, il n’y a pourtant aucun fatalisme dans les constats posés ici. Rien n’est écrit et l’avenir est grand ouvert. À condition toutefois de percevoir les défis auxquels nous faisons face.