2020, l’année du consentement

Comment passer du "ne pas dire non" au "dire pleinement oui"?

Le philosophe Nietzsche montre comment peut s’opérer cette transformation, à l’aide d’une fable racontant nos 3 métamorphoses. D’abord, nous nous faisons chameau. Quelle est notre disposition initiale face au monde et aux autres, selon Nietzsche ? Patience et respect. Comme le chameau, "on s'agenouille et veut un bon chargement". Toutefois, l’humanité ne peut en rester là. "La bête robuste qui s’abstient et qui est respectueuse" ne suffit pas. Notre esprit doit se métamorphoser et se faire lion. Il s’agit de refuser le "tu dois". Mais la destination finale n’est pas la révolte du lion. Nietzsche croit en une troisième métamorphose (comme les stoïciens avant lui et comme Camus après lui): le lion doit devenir enfant. La destination de l’existence, c’est la pleine acceptation du monde. Il faut vivre l’instant comme un enfant qui rit, comme si cet instant pouvait se reproduire à jamais.