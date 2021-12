24.106 euros, la réserve acquise moyenne d'une pension complémentaire

C'est parmi les affiliés les plus âgés que les inégalités les plus importantes sont observées.

Selon la situation au 01.01.2021, 4,04 millions de personnes ont un dossier dans mypension.be/ma pension complémentaire, ce qui représente une augmentation de 2,4% par rapport à 2020. On dénombre également 3,7% de comptes en plus que l'année précédente (8,03 millions en 2021 contre 7,74 millions en 2020). Et la somme globale des réserves de pension est passée à 95,9 milliards d'euros (+4,6%).

Et l'écart est très important entre les hommes (29.721 euros) et les femmes (16.313 euros) .

Salariés

C'est chez les salariés les plus proches de la pension (56-65 ans) que la réserve acquise moyenne est logiquement la plus élevée: 48.501 euros. Dans cette catégorie, la réserve médiane n'atteint toutefois que 6.717 euros. C'est d'ailleurs parmi les affiliés les plus âgés que les inégalités les plus importantes sont observées.