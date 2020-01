25% de prépensionnés en moins en un an

En 2019, on dénombrait en moyenne mensuelle 57.000 prépensionnés en Belgique. C’est un quart en moins qu’en 2018 , où on avait encore une moyenne de près de 75.000 prépensionnés.

Ces nouveaux chiffres de l’Onem montrent à quel point la politique du gouvernement Michel visant à restreindre l’accès à la prépension commence à porter ses fruits. Aujourd’hui, il est devenu pratiquement impossible d’obtenir la prépension avant 60 ans. En 2009, c’était encore possible à partir de 52 ans. À l’époque, il y avait 117.000 prépensionnés , soit plus du double du chiffre actuel.

Du coup, les dépenses de l’Onem ont fortement diminué, passant de 1,6 milliard à 1,1 milliard d’euros en un an . Mais ce demi-milliard d’économie budgétaire est en partie "mangé" par le coût des maladies de longue durée qui a augmenté. En effet, une partie des personnes qui auraient dû partir à la prépension se retrouve à présent en invalidité.

Le gouvernement Michel a également réduit les possibilités de bénéficier de différents dispositifs de réduction du temps de travail. C’est le cas pour le crédit-temps (secteur privé) et pour les interruptions de carrière (secteur public). Ces dispositifs restent toutefois accessibles pour les travailleurs mais sans intervention de l’Onem. Seul le congé parental continue de progresser. On observe aussi le succès de la réduction du temps de travail un jour par semaine (cinquième temps). Ceux-ci représentent 160.000 des 245.000 travailleurs concernés.

Le bilan 2019 de l’Onem fait par ailleurs état de 314.140 chômeurs complets indemnisés en Belgique. Douze mois plus tôt, ils étaient encore 327.403, ce qui représente une baisse de 4,1% en un an. Par rapport à fin 2017, la baisse est de 11%. Le chômage a davantage diminué l’an dernier en Flandre (-4,9%) et en Wallonie (-4,8%) qu’à Bruxelles (-0,6%).