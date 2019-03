250 mesures pour achever la préparation au hard Brexit

Le gouvernement fédéral et ses administrations parachèvent leur préparation au scénario d'un Brexit sans accord. En tout, ce sont 250 mesures qui ont été prises par la Belgique, a fait savoir Charles Michel.

À l’issue d’un conseil des ministres dédié au Brexit, le gouvernement fédéral a estimé avoir fait de manière proactive tout ce qui est en son pouvoir pour préparer le scénario d’un Brexit sans accord. Quelque 250 mesures législatives et réglementaires ont été prises ou sont en cours d’adoption, a indiqué le Premier ministre Charles Michel au cours d'une conférence de presse avec les principaux ministres et directeurs d’administrations concernés.

Attente de réciprocité

Il s’agit de mesures prises unilatéralement, temporaires pour certaines, et qui touchent à un large éventail de politiques – sécurité sociale, énergie, finance, fiscalité, etc. (voir encadré). Elles entreraient en vigueur si aucun accord de retrait n’est trouvé entre l’Union et le Royaume-Uni le 12 avril. Dans certains cas, elles ne seront prises que sous réserve de réciprocité.

Parmi les mesures concrètes... Voici quelques-unes des quelque 250 mesures que la Belgique entend faire appliquer le 12 avril en cas de Brexit sans accord : -Prolongation du droit de séjour des ressortissants britanniques jusqu'au 31 décembre 2020. -Prolongation des règles de coordination de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2020. -Le territoire du Royaume-Uni est assimilé à un autre État de l'Union jusqu'au 31 décembre pour l'application de certaines lois fiscales, comme l'impôt sur le revenu, les droits de succession, d'enregistrement ou d'hypothèque. -Habilitation royale assurant la continuité des contrats financiers pour protéger les investisseurs. -Mesures de sauvegarde sur la préservation de la sécurité d'approvisionnement énergétique de la Belgique. -Nouvelles règles sur les activités et le contrôle des intermédiaires d'assurance. -Préservation jusqu'au 31 décembre 2020 des droits des avocats acquis sur base de l'établissement. -...

La Belgique plaide notamment auprès de Londres pour que les mesures liées aux droits des citoyens soient réciproques, mais n’a pas encore d’assurance en la matière. "S’il devait y avoir une absence de vote au Parlement britannique, et donc un sommet européen le 10 ou le 11 avril, ce serait très certainement un des sujets: on devra entendre ce que les autorités britanniques nous diront", a poursuivi le Premier ministre.

20 millions d'euros, et le reste

Les mesures de crise prévues en cas de "no-deal" auraient un impact budgétaire de plus 15 millions d’euros en 2019 puis 20 millions en rythme annuel rien que pour le recrutement de nouveaux agents, aux douanes, à l’agence pour la sécurité alimentaire (Afsca) et à la police fédérale notamment. À quoi s’ajouteraient cette année plus de 4 millions d’euros d’investissements et un million de plus de crédits de fonctionnement.

On le sait, la Belgique fait partie des pays de l’Union qui seraient les plus touchés par un Brexit dur, selon les prévisions des économistes. Il aurait un coût économique de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) du pays, selon la Banque nationale (BNB). Et son impact sur le pouvoir d’achat des Belges varierait entre une amputation de 0,4% dans le meilleur des scénarios, et de 2,5% dans l’hypothèse la plus pessimiste.

Mais au-delà des prévisions, qu’en sera-t-il dans les faits? Il faudra monitorer l’impact effectif du no-deal, et les instruments pour le faire, secteur par secteur, sont prêts à être activés, a indiqué le ministre de l’Économie Kris Peeters. Ce qui permettrait notamment de circonstancier une demande de solidarité auprès de l’Union européenne – par exemple par l’activation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.