356 millions d'euros émis en vouchers corona durant la première vague

Quelque 210.757 vouchers coronavirus ont été émis pour des voyages à forfait durant le premier confinement, entre le 20 mars et le 19 juin, pour une valeur totale d'environ 356 millions d'euros, indique ce jeudi le SPF Economie.

Ces vouchers corona, valables pour des voyages à forfait, ont une validité d'au moins un an. Ils assurent leurs détenteurs d'un remboursement en cas de faillite du tour-opérateur mais arrivent donc bientôt à échéance. Ceux qui ne préfèrent pas utiliser leur bon à valoir ont le droit d'en demander le remboursement au voyagiste un an après sa date d'émission. Celui-ci dispose alors de six mois pour en restituer la valeur totale.