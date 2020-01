44% des Belges estiment que l'État doit installer les bornes électriques

De plus en plus de Belges sont intéressés par les véhicules électriques et hybrides. Le prix devient un frein moins important, mais les Belges craignent pour l’infrastructure. 44% d’entre eux estiment que c’est aux autorités d’installer les bornes.

Si les voitures électriques n’ont représenté que 1,6% des ventes en 2019 en Belgique, chez Deloitte on pense que les choses vont rapidement changer. Eric Desomer, en charge du secteur automobile chez Deloitte Belgique, en veut pour preuve le baromètre du Global Automotive Consumer Survey 2020 de sa compagnie. Celui-ci montre que 9% des Belges veulent passer aux voitures électriques et 29% d’entre eux aux voitures hybrides. Une étude qui se base sur 1286 répondants en Belgique.

"Nous avons passé le point d’inflexion pour l’électrique. Le consommateur est convaincu. Les premières raisons de ces choix sont les émissions plus basses et les coûts d’opération plus bas de ces véhicules. On voit aussi que les nouvelles réglementations, notamment sur la circulation en ville, commencent à porter leurs fruits", estime Eric Desomer, Automotive Leader chez Deloitte Belgique.