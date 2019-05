45 personnalités au chevet du Cercle de Lorraine

Les grandes manœuvres ont commencé au Cercle de Lorraine. Dans un courrier daté du 14 mai et adressé aux membres effectifs, Herman Craenicnkx, le président du cercle d’affaires, annonce le départ de la directrice générale, Alexandra De Boeck. " Après deux années à la tête du Cercle de Lorraine et sa mission accomplie, Alexandra De Boeck tire sa révérence ", entame le courrier que nous avons pu lire. La missive rappelle que la directrice générale, nommée en remplacement de Godefroid de Woelmont, avait été appelée pour redynamiser le cercle, l’ouvrir aux femmes et aux jeunes entrepreneurs.

Remboursement gelé

Rien n’a réellement filtré, mais il est écrit que le parcours d’Alexandra De Boeck à la tête du Cercle de Lorraine n’a pas dû être de tout repos. Nommée au poste d’administratrice lors de l’assemblée générale du 29 mais 2017, elle avait démissionné de ce poste un an plus tard, un mouvement acté par l’assemblée générale du 16 mai 2018. À ce moment, elle avait été nommée au poste de fondée de pouvoir. On ne sait pas ce qui l’avait décidée à faire un pas de côté dans la structure, mais nous avons eu l’occasion de consulter les procès-verbaux des deux assemblées générales des obligataires qui s’étaient tenues le 24 mai et le 11 juin 2018.