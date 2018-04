450 techniciens recherchés par la Défense

L'armée vieillit et la Défense a besoin de personnel . L'armée organise ce jeudi un Jobday "Défense & Technique" dans le quartier militaire de Peutie.

Dans le cadre de la digitalisation et de la modernisation des systèmes d'armes mais également de l'emploi de moyens " high-tech" , toutes les composantes sont à la recherche de techniciens pour occuper des fonctions militaires et civiles. La Défense recherche également, pour son département cyber, du personnel civil disposant d'un diplôme en informatique , en électronique ou équivalent.

Les temps changent...

Actuellement, une nouvelle recrue sur six quitte l'armée de manière anticipée car ses amis et sa famille lui manquent trop et parce qu'elle voudrait davantage de temps libre, rapporte Het Nieuwsblad.