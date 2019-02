5.000 jeunes marchent pour le climat dans la capitale

C'est jeudi climat! Et donc les élèves et étudiants se réunissent en différents endroits du pays afin de réclamer une justice climatique. Selon les chiffres officiels de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, ils sont 5.000 à marcher dans les rues de Bruxelles ce jeudi.

Le cortège de la manifestation s'est ébranlé vers 10h45 depuis la gare du Nord. Il devrait rejoindre la gare du Midi en empruntant le même parcours que la semaine dernière. "On est plus chaud que le climat", scandent les manifestants, qui une fois de plus réclament une véritable politique climatique. "Aucun parti n'est crédible s'il n'applique pas une politique pour le climat", explique un membre du mouvement Génération Climat, ajoutant que les actions se poursuivront jusqu'aux élections prévues le 26 mai prochain. Banderoles et pancartes sont brandies en nombre par les jeunes mobilisés en faveur de l'environnement. Les drapeaux belge et européen flottent en tête du cortège.